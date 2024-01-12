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Економіка
Дата публікації

Міноборони отримало 2,5 млрд гривень для зведення укріплень

Міноборони отримало 2,5 млрд гривень для зведення укріплень
Міноборони отримало 2,5 млрд гривень для зведення укріплень

12 грудня Кабінет міністрів виділив понад 2,5 млрд грн з резервного фонду держбюджету на підвищення обороноздатності країни.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Дані кошти будуть спрямовані на будівництво інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, а також для додаткового облаштування оборонних рубежів.

"Ключове завдання для нас цього року — посилення обороноздатності. У цьому контексті маємо сьогодні два важливі рішення", - зазначив він.

Згідно з повідомленням, Міністерству оборони виділено було 2,5 млрд грн. Зокрема, 1,4 млрд грн піде на обладнання оборонних рубежів, а 1,1 млрд грн – на влаштування смуг невибухових загороджень.

Окрім цього, для Державної прикордонної служби з резервного фонду виділено ще 120 млн грн для облаштування та зміцнення державного кордону.

За словами міністра економіки України Юлії Свириденко, у минулому році з резервного фонду було виділено понад 1,7 мільярда гривень на будівництво фортифікацій, зокрема, в північних і східних регіонах.

"Будь-які зазіхання ворога на українську землю мають розбиватися об наш міцний захист та призводити до неприйнятних втрат для агресора. І ключовим для нас, звісно, є те, що потужні фортифікації зберігатимуть життя наших захисників", - зазначила вона.

Нагадаємо, у серпні 2023 року український уряд виділив з резервного фонду держбюджету понад 1,2 млрд гривень на посилення оборонних рубежів північно-східних регіонів України, а саме Харківщини і Чернігівщини.

Автор:
Тетяна Гойденко