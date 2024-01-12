Міноборони отримало 2,5 млрд гривень для зведення укріплень

12 грудня Кабінет міністрів виділив понад 2,5 млрд грн з резервного фонду держбюджету на підвищення обороноздатності країни.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Дані кошти будуть спрямовані на будівництво інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, а також для додаткового облаштування оборонних рубежів.

"Ключове завдання для нас цього року — посилення обороноздатності. У цьому контексті маємо сьогодні два важливі рішення", - зазначив він.

Згідно з повідомленням, Міністерству оборони виділено було 2,5 млрд грн. Зокрема, 1,4 млрд грн піде на обладнання оборонних рубежів, а 1,1 млрд грн – на влаштування смуг невибухових загороджень.

Окрім цього, для Державної прикордонної служби з резервного фонду виділено ще 120 млн грн для облаштування та зміцнення державного кордону.

За словами міністра економіки України Юлії Свириденко, у минулому році з резервного фонду було виділено понад 1,7 мільярда гривень на будівництво фортифікацій, зокрема, в північних і східних регіонах.

"Будь-які зазіхання ворога на українську землю мають розбиватися об наш міцний захист та призводити до неприйнятних втрат для агресора. І ключовим для нас, звісно, є те, що потужні фортифікації зберігатимуть життя наших захисників", - зазначила вона.

Нагадаємо, у серпні 2023 року український уряд виділив з резервного фонду держбюджету понад 1,2 млрд гривень на посилення оборонних рубежів північно-східних регіонів України, а саме Харківщини і Чернігівщини.