Уряд виділив понад 1,2 млрд гривень для будівництва укриттів у Харківській та Чернігівській областях

Український уряд виділив з резервного фонду держбюджету понад 1,2 млрд гривень на посилення оборонних рубежів північно-східних регіонів України. Дані кошти будуть спрямовані на будівництво військових інженерних та фортифікаційних споруд.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, 911,5 млн отримає Харківщина та понад 363 млн грн Чернігівщина.

Прем'єр наголосив, що замовниками та виконавцями цих робіт є обласні військові адміністрації.

Як додав очільник Харківськові обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, обороноздатність є головним спільним завдання, адже прикордоння Харківщини щодня потерпає від постійних обстрілів окупантів.

При цьому, армія РФ не полишає спроб прорвати українську лінію оборони , а ЗСУ кожного дня ведуть складні бої.

Нагадаємо, через інтенсивні обстріли, від яких Харківщина потерпає з самого початку повномасштабної війни, у Харкові було встановлено першу зупинку-укриття, в якій можуть сховатися на час обстрілу 30 осіб.