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Уряд виділив понад 1,2 млрд гривень для будівництва укриттів у Харківській та Чернігівській областях
Український уряд виділив з резервного фонду держбюджету понад 1,2 млрд гривень на посилення оборонних рубежів північно-східних регіонів України. Дані кошти будуть спрямовані на будівництво військових інженерних та фортифікаційних споруд.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
За його словами, 911,5 млн отримає Харківщина та понад 363 млн грн Чернігівщина.
Прем'єр наголосив, що замовниками та виконавцями цих робіт є обласні військові адміністрації.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Як додав очільник Харківськові обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, обороноздатність є головним спільним завдання, адже прикордоння Харківщини щодня потерпає від постійних обстрілів окупантів.
При цьому, армія РФ не полишає спроб прорвати українську лінію оборони , а ЗСУ кожного дня ведуть складні бої.
Нагадаємо, через інтенсивні обстріли, від яких Харківщина потерпає з самого початку повномасштабної війни, у Харкові було встановлено першу зупинку-укриття, в якій можуть сховатися на час обстрілу 30 осіб.