У Харкові встановили першу зупинку-укриття (ФОТО, ВІДЕО)

19 серпня у Харкові встановлено першу зупинку-укриття, в якій можуть сховатися на час обстрілу 30 осіб.

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Про це повідомляє "Суспільне".

Безпечні від російських обстрілів зупинки зведуть із залізобетону. Вони будуть розташовані поряд із павільйонами зупинок. У разі загрози артилерійського обстрілу там можна буде сховатися та перечекати повітряну тривогу.

В укритті 12 сидячих місць та екран з камерами відеоспостереження.

Також на зупинці буде близько 100 кг піску для гасіння займань.

"Зрозуміло, що вона від прямого ракетного удару не врятує, але від РСЗВ врятує життя людей. У ній можуть розміститися 30 людей. Ця зупинка має модульне рішення, і ми можемо як зменшувати її у розмірах, так і збільшувати – залежно від району пасажиропотоку, який буде на тій чи іншій зупинці", - сказав мер Харкова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону.

"Ми робимо унікальний мурал на зупинці бомбосховища. Це перший екземпляр в рамках проєкту безпечних зупинок для жителів Харкова і інших міст України. Обрали концепцію із пам'ятками та елементами архітектури Харкова для того, щоб підкреслити цінності самого міста", — каже художник Ярослав Єфремов, який розмальовує укриття.

Зазначимо, Харків перебуває за 15 км від лінії фронту та залишається в радіусі дії більшості видів російської артилерії. Російська армія щоденно обстрілює місто, бо намагається утримати на цьому напрямку українські сили.

Так, зранку 19 серпня армія країни-агресора РФ вкотре обстріляла Харків. Під ударами ворога опинилися Київський, Основ'янський та Немишлянський райони міста.

18 серпня окупанти влучили у приміщення гуртожитку, що в Слобідському районі Харкова. Загинуло дві людини.

17 серпня росіяни завдали ракетного удару по гуртожитку в Салтівському районі Харкова. Станом на 15:00 18 серпня відомо про 12 загиблих.