Британська розвідка пояснила, чому окупанти щоденно обстрілюють Харків

Харків перебуває за 15 км від лінії фронту та залишається в радіусі дії більшості видів російської артилерії. Російська армія щоденно обстрілює місто, бо намагається утримати на цьому напрямку українські сили.

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Про це свідчать дані британської розвідки.

"Хоч лінія фронту в цьому секторі ледь зрушилася від травня, друге за величиною місто України було одним з найбільш обстрілюваних від початку вторгнення - коли російські сили, ймовірно, планували досягнути його околиць за 24 години", - зазначають у відомстві.

Харків, розташований приблизно за 15 км від російської лінії фронту, постраждав через те, що залишається в межах досяжності більшості видів російської артилерії.

Реактивні установки залпового вогню та, як правило, неточна зональна зброя призвели до руйнувань у більшості районів міста.

"Російські сили відносно легко утримують харківський сектор, але продовжують проводити локальні атаки проти українських сил. Ймовірно, вони намагаються змусити Україну залишити значні сили на цьому фронті, щоб не допустити їх використання для контрудара будь-де", - підкреслили у розвідці.

Зазначимо, зранку 19 серпня армія країни-агресора РФ вкотре обстріляла Харків. Під ударами ворога опинилися Київський, Основ'янський та Немишлянський райони міста.

18 серпня окупанти влучили у приміщення гуртожитку, що в Слобідському районі Харкова. Загинуло дві людини.

17 серпня росіяни завдали ракетного удару по гуртожитку в Салтівському районі Харкова. Станом на 15:00 18 серпня відомо про 12 загиблих.