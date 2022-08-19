Британская разведка объяснила, почему оккупанты ежедневно обстреливают Харьков

Харьков находится в 15 км от линии фронта и остается в радиусе действия большинства видов русской артиллерии. Российская армия ежедневно обстреливает город, потому что пытается удержать на этом направлении украинские силы.

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Об этом свидетельствуют данные британской разведки.

"Хотя линия фронта в этом секторе едва сдвинулась с мая, второй по величине город Украины был одним из самых обстреливаемых с начала вторжения – когда российские силы, вероятно, планировали достичь его окрестностей за 24 часа", – отмечают в ведомстве.

Харьков, расположенный примерно в 15 км от российской линии фронта, пострадал из-за того, что остается в пределах досягаемости большинства видов русской артиллерии.

Реактивные установки залпового огня и, как правило, неточное зональное оружие привели к разрушениям в большинстве районов города.

"Российские силы относительно легко удерживают харьковский сектор, но продолжают проводить локальные атаки против украинских сил. Вероятно, они пытаются заставить Украину оставить значительные силы на этом фронте, чтобы не допустить их использования для контрудара где угодно", - подчеркнули в разведке.

Отметим, утром 19 августа армия страны-агрессора РФ в очередной раз обстреляла Харьков. Под ударами неприятеля оказались Киевский, Основянский и Немышлянский районы города.

18 августа оккупанты попали в помещение общежития в Слободском районе Харькова. Погибли два человека.

17 августа россияне нанесли ракетный удар по общежитию в Салтовском районе Харькова. По состоянию на 15.00 18 августа известно о 12 погибших.