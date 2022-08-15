Россия расценит неспособность полностью оккупировать Донецкую область как провал своих целей в Украине, - разведка Британии

Страна-агрессор РФ воспримет провал военного захвата всей Донецкой области как неудачу в достижении своих максималистских целей в Украине.

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Об этом свидетельствуют данные британской разведки.

В ведомстве отмечают, что 11 августа пропагандистские СМИ РФ сообщили, что "глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что дата проведения "референдума о присоединении "ДНР" к России" будет объявлена после "полного освобождения ДНР".

Также журналисты-расследователи в июне опубликовали доказательства, что "ДНР" в стратегии "референдума" рассчитывает на 70% поддержку присоединения к России.

"Вполне вероятно, что Россия находится на продвинутой стадии планирования проведения референдума, хотя непонятно, принято ли уже окончательное решение о проведении голосования", - подчеркивают в разведке Британии.

Там отмечают, что Кремль скорее всего расценит неспособность военных полностью оккупировать Донецкую область как неудачу в достижении своих максималистских целей в Украине.

Как сообщалось ранее, из-за взрывов 9 августа на аэродроме "Саки" в Новофедоровке в аннексированном Крыму оккупационные власти могут перенести запланированные на временно захваченных территориях референдумы.

Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что если Россия пойдет по пути проведения на оккупированных ею территориях Херсонской и Запорожской областей так называемых "референдумов" относительно их будущего, это закроет любую возможность дальнейших переговоров с Украиной.