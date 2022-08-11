В РФ начались проблемы с экспортом вооружения, - разведка Британии

Война страны-агрессора России против Украины нанесла значительный ущерб российскому военно-промышленному комплексу. РФ не может выполнить экспортные заказы на бронетехнику из-за санкций Запада и из-за необходимости вооружения собственных оккупационных войск.

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Об этом свидетельствуют данные британской разведки.

В ведомстве отмечают, что недавно Беларусь обнародовала детали нового модернизированного основного боевого танка (ОБТ) Т-72Б.

Беларусь разработала это альтернативное решение вместо программы модификации Т-72Б, соглашение о котором было ранее заключено с российской государственной компанией "Уралвагонзавод".

"Россия давно считает оборонную промышленность одной из своих важнейших экспортных статей, однако ее военно-промышленный потенциал сейчас переживает сложные времена, а доверие ко многим системам вооружения подорвано плохими результатами российской армии в Украине", - отметили в ведомстве.

Ранее в разведке Британии сообщили, что армия страны-агрессора РФ, понесшая значительные потери после начала полномасштабной войны в Украине, пытается восстановить свои наступательные способности и создала новый армейский корпус.