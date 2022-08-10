РФ створила новий армійський корпус для участі у війні в Україні, - розвідка Британії

Армія країни-агресора РФ, яка зазнала значних втрат після початку повномасштабної війни в Україні, намагається відновити свої наступальні спроможності та створила новий армійський корпус.

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Про це свідчать дані британської розвідки.

Відомство зазначає, що Росія створила новий армійський корпус для участі у війні в Україні. Це 3-й армійський корпус, що базується у Мулиному (Нижегородська область). Здебільшого до його складу мають увійти бійці із нещодавно сформованих "добровольчих" батальйонів, які набираються по всій країні.

Російські регіональні політики підтвердили, що потенційним новобранцям пропонують вигідні грошові бонуси після того, як вони вирушать в Україну. Набір відкритий для чоловіків до 50 років, достатньо лише середньої освіти.

"Армійський корпус зазвичай складається з 15-20 тисяч військовослужбовців, але Росії, ймовірно, буде важко довести новий армійський корпус до цієї чисельності з огляду на дуже обмежений рівень народного ентузіазму щодо добровільної участі в бойових діях в Україні", - підкреслюють у розвідці Британії.

У відомстві вважають, що вплив формування нового армійського корпусу навряд чи буде вирішальним для військової кампанії. Російське командування, швидше за все, як і раніше, стикатиметься з конкуруючими операційними пріоритетами через посилення наступу на Донбасі та посилення оборони від очікуваних контратак України на півдні.

Зазначимо, російська армія змінює тактику поповнення особового складу окупаційного контингенту на території України. В країні-агресорі РФ активно розгортається кампанія під гаслом "від кожного суб'єкта федерації по батальйону".

Крім того, як раніше повідомляли у ГУР МО, Росія формує поблизу України ще одне ударне угруповання.