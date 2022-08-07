Розвідка Британії повідомила, скільки російських генералів загинуло на війні в Україні

Погана ефективність збройних сил Росії під час її вторгнення в Україну дорого обійшлася військовому керівництву Росії.

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Так, щонайменше 10 російських генералів, убитих на полі бою в Україні. Кумулятивний вплив на послідовність командування, ймовірно, сприяє тактичним і оперативним труднощам Росії.

Про це повідомляє розвідка Британії.

Також повідомляється, швидше за все, погана ефективність збройних сил Росії призвела до звільнення щонайменше шести російських командувачів з початку бойових дій у лютому 2022 року.

Командувачі Східного та Західного військових округів Росії, швидше за все, втратили командування. Генерал-полковник Олександр Чайко був звільнений з посади командувача Східним військовим округом у травні 2022 року.

Генерал-полковник Олександр Журавльов, який командував Західним військовим округом з 2018 року, був відсутній на Дні ВМФ Росії в Санкт-Петербурзі 31 липня 2022 року, його, швидше за все, замінив генерал-лейтенант Володимир Кочетков.

Генерал Олександр Володимирович Дворніков згодом був усунутий після того, як отримав загальне командування операцією в Україні, і генерал Сергій Суровікін прийняв командування Південним угрупуванням військ від генерала Геннадія Валерійовича Жидка.

Нагадаємо, що РФ використовують ЗАЕС, щоб зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи в Україні.