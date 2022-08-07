РФ використовують ЗАЕС, щоб зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи в Україні, - ISW

РФ намагається підірвати волю Заходу надавати військову підтримку українському контрнаступу.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

В американському Інституті вивчення війни (ISW) припускають, що російські війська використовують захоплену Запорізьку АЕС з метою зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи в Україні.

Про це йдеться у звіті ISW.

"Щоб підірвати волю Заходу надавати військову підтримку українському контрнаступу, а також ефективно використовувати АЕС як ядерний щит для запобігання ударам України по російській силі та техніці”, – йдеться у повідомленні аналітиків.

Нагадаємо, що окупанти обстріляли магістраль, яка транспортує водень на ЗАЕС. Виникла пожежа. Крім цього пошкоджена лінія електропередач, через що 4-й енергоблок вимушено відключили.