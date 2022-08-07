- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Енергетика
- Дата публікації
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РФ використовують ЗАЕС, щоб зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи в Україні, - ISW
РФ намагається підірвати волю Заходу надавати військову підтримку українському контрнаступу.
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В американському Інституті вивчення війни (ISW) припускають, що російські війська використовують захоплену Запорізьку АЕС з метою зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи в Україні.
Про це йдеться у звіті ISW.
"Щоб підірвати волю Заходу надавати військову підтримку українському контрнаступу, а також ефективно використовувати АЕС як ядерний щит для запобігання ударам України по російській силі та техніці”, – йдеться у повідомленні аналітиків.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що окупанти обстріляли магістраль, яка транспортує водень на ЗАЕС. Виникла пожежа. Крім цього пошкоджена лінія електропередач, через що 4-й енергоблок вимушено відключили.