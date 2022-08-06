"Я не здамся": Глава МАГАТЕ наполягає на необхідності відвідування ЗАЕС після її обстрілів

Голова Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Гроссі стурбований обстрілом 5 серпня найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції, у зв'язку з чим продовжує наполягати на необхідності організації місії МАГАТЕ на окуповану російськими військами АЕС.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться в його заяві, опублікованій на сайті агентства. У ній Гроссі зазначає, що обстріли лише підкреслюють цілком реальну небезпеку ядерної катастрофи, яка може загрожувати здоров'ю населення та навколишньому середовищу в Україні та за її межами.

"За даними України, пошкоджень самих реакторів і радіаційного викиду не було. Тим не менш, є пошкодження в іншому місці на об'єкті. Військові дії, що загрожують безпеці ЗАЕС, абсолютно неприйнятні і їх треба запобігти за будь-яку ціну. Будь-яка військова вогнева міць, спрямована на об'єкт або з нього буде рівносильна грі з вогнем з потенційно катастрофічними наслідками", - заявив Гроссі.

Він "рішуче і наполегливо" закликав усі сторони виявляти максимальну стриманість поблизу цього важливого ядерного об'єкта з шістьма реакторами, додавши, що засуджує будь-які насильницькі дії, вчинені на ЗАЕС чи поблизу неї, чи проти її персоналу.

"Український персонал, який експлуатує станцію, що знаходиться під російською окупацією, повинен мати можливість виконувати свої важливі обов'язки без погроз або тиску, що підривають не лише їхню власну безпеку, а й безпеку самого об'єкта", - наголосив глава МАГАТЕ.

За словами Гроссі, загалом у ситуації на ЗАЕС було порушено всі сім стовпів ядерної безпеки, зокрема відразу кілька цих принципів - за останні 24 години.

"Це має припинитися і припинитися зараз. Щоб запобігти подальшому виходу ситуації з-під контролю, присутність МАГАТЕ для надання технічної підтримки в галузі ядерної безпеки має першочергове значення", - зазначив він.

Керівник агентства нагадав, що вже чотири місяці готовий і домагається того, щоб очолити місію експертів на ЗАЕС, яка має відіграти вирішальну роль у сприянні стабілізації ситуації з ядерною безпекою, як це було раніше з Чорнобильською АЕС та в інших місцях в Україні, куди МАГАТЕ також доставило необхідне обладнання для ядерної безпеки та захисту.

За словами Гроссі, інспектори МАГАТЕ мають провести на станції необхідні заходи з перевірки, а також надати об'єктивну та незалежну інформацію про стан об'єкту.

"Ця життєво важлива місія досі не відбулася не з вини МАГАТЕ. Незважаючи на наші рішучі зусилля, поки це неможливо. Я не здамся. Я продовжуватиму наполягати і ще раз наполягати на тому, щоб ця місія МАГАТЕ нарешті відбулася. Але для цього буде потрібна співпраця, розуміння та сприяння з боку як України, так і Росії", - зазначив він.

Глава МАГАТЕ додав, що для організації місії знадобиться і підтримка ООН, і він дуже вдячний за постійну підтримку генеральному секретарю організації Антоніу Гутеррішу.

"Ми більше не можемо дозволити собі гаяти час. Заради захисту людей в Україні та в інших місцях від потенційної ядерної аварії ми всі повинні відкласти у бік наші розбіжності і діяти прямо зараз. МАГАТЕ готове", - наголосив Гроссі.

Нагадаємо, що раніше у суботу про необхідність доступу МАГАТЕ до ЗАЕС заявив і високий представник Європейського союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель.