Обстріли ЗАЕС є аргументом для жорстких санкцій проти атомної галузі РФ - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що обстріли території Запорізької атомної електростанції 5 серпня є аргументом на користь введення міжнародних санкцій проти російської атомної галузі. Про це він сказав у черговому вечірньому відеозверненні.

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"Сьогодні окупанти створили чергову надзвичайно ризиковану ситуацію для всіх у Європі – вони обстріляли Запорізьку АЕС, причому двічі за день. Це найбільша атомна станція на нашому континенті. І будь-які обстріли цього об'єкта – це відвертий, зухвалий злочин, акт терору", - сказав він.

За словами глави держави, Росія повинна нести відповідальність вже за сам факт створення загрози АЕС, і це не тільки ще один аргумент на користь визнання Росії державою-спонсором тероризму.

"Це аргумент і на користь того, щоб застосувати жорсткі санкції проти всієї російської атомної галузі - від "Росатому" до всіх пов'язаних компаній і осіб. Це питання безпеки. Той, хто створює ядерні загрози для інших народів, сам не здатний безпечно використовувати атомні технології", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що раніше у п'ятницю Національна атомна енергоенеруюча компанія "Енергоатом" заявила спочатку про обстріл окупантами в Енергодарі, що вівся в бік ЗАЕС і через який було пошкоджено високовольтну лінію між ЗАЕС та Запорізькою ТЕС.

Згодом НАЕК повідомила про новий обстріл, що прийшовся прямо по майданчику станції, біля одного з енергоблоків: повідомлялося, що серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус.

В свою чергу, як мер міста-супутника ЗАЕС Дмитро Орлов, так і сама держкомпанія також заявили про обстріл, і також російською стороною, з боку АЕС в сторону міста. Зазначалося, що в Енергодарі знеструмлені майже всі мікрорайони, а також немає води.