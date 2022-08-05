Обстрелы ЗАЭС являются аргументом для жестких санкций против атомной отрасли РФ - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что обстрелы территории Запорожской атомной электростанции 5 августа являются аргументом в пользу введения международных санкций против российской атомной отрасли. Об этом он сказал в очередном вечернем видеообращении.

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"Сегодня оккупанты создали очередную чрезвычайно рискованную ситуацию для всех в Европе – они обстреляли Запорожскую АЭС, причем дважды за день. Это самая большая атомная станция на нашем континенте. И любые обстрелы этого объекта – это откровенное, дерзкое преступление, акт террора", – сказал он.

По словам главы государства, Россия должна нести ответственность уже за сам факт создания угрозы АЭС, и это не только еще один довод в пользу признания России государством-спонсором терроризма.

"Это аргумент и в пользу того, чтобы применить жесткие санкции против всей российской атомной отрасли - от "Росатома" до всех связанных компаний и лиц. Это вопрос безопасности. Тот, кто создает ядерные угрозы для других народов, сам не способен безопасно использовать атомные технологии", - заявил Зеленский.

Напомним, что ранее в пятницу Национальная атомная энергоэнерирующая компания "Энергоатом" заявила сначала об обстреле оккупантами в Энергодаре, который велся в сторону ЗАЭС и из-за которого была повреждена высоковольтная линия между ЗАЭС и Запорожской ТЭС.

Впоследствии НАЭК сообщила о новом обстреле, который пришелся прямо по площадке станции, возле одного из энергоблоков: сообщалось, что серьезно повреждена азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус.

В свою очередь, как мэр города-спутника ЗАЭС Дмитрий Орлов, так и сама госкомпания также заявили об обстреле, и также российской стороной, со стороны АЭС в сторону города. Отмечалось, что в Энергодаре обесточены почти все микрорайоны, а также нет воды.