Войска РФ обстреляли площадку ЗАЭС возле энергоблока, повреждена азотно-кислородная станция - "Энергоатом"

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" заявляет, что вечером 5 августа российские войска второй раз обстреляли Запорожскую атомную электростанцию из ракетных систем залпового огня. Об этом говорится в Telegram-канале НАЭК.

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"Три "прилета" зафиксированы прямо на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор. Рашисты серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус. Есть риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ. Высока пожарная опасность", – сказано в нем.

В "Энергоатоме" говорят, что пострадавших на данный момент нет, однако перед обстрелами представители "Росатома" спешно покинули станцию, "вероятно, зная, что готовится атака".

"Украинский персонал ЗАЭС находится на месте и выполняет все меры по обеспечению ядерной и радиационной безопасности и ликвидирует последствия повреждений", – добавляют в госкомпании.

Напомним, что ранее в пятницу "Энергоатом" заявил, что около 14:30 российские военные трижды вели обстрел в сторону ЗАЭС, попав в высоковольтную линию связи между ЗАЭС и Запорожской теплоэлектростанцией.

"В результате она была повреждена, а на одном энергоблоке сработала аварийная защита, включились дизель-генераторы. Сейчас этот блок разгружен и отключен от энергосети", - сообщают в НАЭК.

В свою очередь, мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил об обстрелах со стороны самой ЗАЭС в сторону города. После этого в "Энергоатоме" также сообщили об обстреле города.

"Военные-террористы из РФ обстреляли Энергодар из РСЗО и создают в городе гуманитарную катастрофу. Количество пострадавших в настоящее время уточняется. Захватчики разбомбили электроподстанцию "Луч", в результате чего почти весь город (6 из 7 микрорайонов) остались без света. Также не работает водозаборная станция. в городе отсутствует вода, это настоящая гуманитарная катастрофа, которую намеренно создают рашисты!" – заявили в компании.

Напомним, что с другой от Энергодара и ЗАЭС стороны Каховского водохранилища находится подконтрольная Украине территория, со стороны которой 19 июля был нанесен удар по палаточному городку оккупантов неподалеку от первого энергоблока атомной станции: соответствующее видео публиковало Главное управление разведки Министерства обороны.

В предыдущие же дни до этого значительным обстрелам стал подвергаться город Никополь Днепропетровской области, расположенный с контролируемой Украиной стороны водохранилища. Они продолжились и после этого: в частности, были погибшие и ранены при обстрелах 20 июля и 22 июля, а одно из градообразующих предприятий - трубный завод "Сентравис" из-за обстрелов решил приостановить производство.

В то же время информация об обстрелах территории ЗАЭС остро осуждается со стороны Международного агентства по атомной энергии, которое указывает на угрозу ядерной безопасности из-за них и уже не один месяц давит на Украину, чтобы та позволила визит его представителей и председателя Рафаэля Гросси на оккупированную станцию. Украина же настроена радикально против этого и обвиняла МАГАТЭ, в частности, в сговоре с оккупантами и содействию российской пропаганде.

Источник фото: ua.depositphotos.com