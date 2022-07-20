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Оккупанты обстреляли из "Градов" жилой квартал в Никополе
Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор Никопольского района Днепропетровской области. 20 июля оккупанты умышленно обстреляли из "Градов" жилой квартал в Никополе.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Выпустили более 30 реактивных снарядов. Предварительно, два человека погибли, девять - ранены. Шестеро пострадавших в больнице, среди них четверо детей. Младшему раненому всего три года! Три года! Ребенку, который спал дома, когда российские отморозки ударили по нему из "Градов"", - отметил Резниченко.
По его словам, обстрелом полностью разрушены 3 частных дома, с десяток - повреждены.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Спасатели продолжают разбирать завалы и выяснять масштабы разрушений.
По городу разбросаны не сдетонировавшие боеприпасы. Работают пиротехники.
Напомним, в Днепропетровской области утром, 16 июля, оккупанты из Градов накрыли огнем Никопольский район. Повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ.