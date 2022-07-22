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В Минобороны подтвердили обстрел ВСУ по позициям оккупантов на ЗАЭС (ВИДЕО)
Главное управление разведки Министерства обороны опубликовало видео обстрелов украинских военных по позициям российских оккупантов на Запорожской атомной электростанции.
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"Украинские военные ювелирно отработали по позициям российских оккупантов у ЗАЭС. Используя дрон-камикадзе, был нанесен удар по палаточному городку и технике врага, в том числе по авто с зенитными установками и БМ-21 "Град". По имеющимся данным, в результате атаки было уничтожено 3 рашиста, 12 травмированы. Палаточный городок уничтожен пожаром, который долго не могли потушить", - говорится в сообщении.
Судя по опубликованному видео, сгоревший палаточный городок был расположен примерно в 250 метрах восточнее 1-го энергоблока ЗАЭС.