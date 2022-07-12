В Энергодаре ночью и днем слышны взрывы и выстрелы: мэр опроверг, что это дело рук ВСУ

Мэр оккупированного российскими войсками Энергодара Запорожской области Дмитрий Орлов призывает население не паниковать из-за взрывов и выстрелов на территории города, называя их провокациями оккупантов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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"На своих пропагандистских каналах оккупанты распространяют заявления, что ВСУ якобы средь белого дня обстреляли жилые кварталы города. В Энергодаре действительно сегодня снова слышны выстрелы и взрывы. Раздаются они из промышленной зоны города. Но ВСУ не имеют к ним никакого отношения. Когда ВСУ пойдут в контрнаступление, Энергодар обязательно об этом узнает. И это будет происходить не таким образом, как рисуют сейчас рашисты", - заявил мэр.

По мнению Орлова, наиболее вероятной причиной таких провокаций является попытка максимально посеять панику среди местного населения и таким образом спровоцировать людей к массовому одновременному выезду из города, что позволит использовать скопление большого количества людей в районе Васильевки и искусственно задерживать там авто на неопределенный срок.

"К большому сожалению, это попытка оккупантов использовать граждан Украины для большого "живого щита" из гражданского населения перед контрнаступлением ВСУ, чтобы заблокировать продвижение и интенсивность атаки наших военных", - добавил градоначальник.

Он призвал всех жителей Энергодара максимально удержаться сейчас от передвижения по улицам города, не подходить к окнам, не поднимать незнакомые предметы или свертки, поскольку "провокации могут принимать различные формы".

При этом Орлов сообщил, что взрывы и выстрелы раздавались и в ночь на 12 июля, в том числе в жилых кварталах.

"Сегодня ночью Энергодар не спал. Сначала людей разбудили звуки нескольких взрывов, раздавшихся в самом городе, или около него. А дальше в течение второй половины ночи в разных микрорайонах раздавались странные хаотические выстрелы", - написал он.

По словам мэра, странными эти события можно назвать, потому что у энергодарцев "сложилось стойкое впечатление", что оккупанты стреляли прямо в воздух, изображая перестрелку, которой на самом деле не было.

"И это не просто впечатление. Уже к утру от самих орков появилась информация, что из дронов якобы было атаковано получившее повреждение помещение СБУ в Энергодаре. В который раз убеждаемся, что верить любой информации, исходящей от оккупантов, нельзя. "Обстрел" здания СБУ - это провокация самих рашистов. Как и последующая стрельба в воздух на улицах города", - заявил он.

Орлов добавил, что обстреливать здание СБУ Вооруженным силам Украины нет никакого смысла, поскольку оно уже долгое время не используется самими оккупантами, и об этом военным известно.

"На самом деле это военные РФ обстреляли и затем показали повреждение гаража, который находится недалеко от здания СБУ. Остается открытым вопрос, для чего им это нужно. Возможно, чтобы "оправдать" обстрелы населенных пунктов на противоположном берегу Днепра. Или делают вид, что ведут ночные бои с противником, чтобы дольше задержаться в городе и не попасть на ротацию – на передовую", – предположил мэр.

Добавим также, что накануне оператор Запорожской атомной электростанции госкомпания "Энергоатом" заявила, что российские военные силой заставили пустить на объект российского пропагандиста для создания нужной им медийной картинки о безопасной работе АЭС под дулами оружия оккупантов.