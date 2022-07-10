Российские оккупанты силой заставили руководство ЗАЭС допустить пропагандистские съемки - "Энергоатом"

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" заявляет, что российские оккупационные силы на Запорожской атомной электростанции силой заставили пустить на объект российского пропагандиста для создания нужной им медийной картинки о безопасной работе АЭС под дулами оружия оккупантов. Об этом говорится в сообщении НАЭК.

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"Российские военные насильно заставили руководство станции допустить известного российского блогера-пропагандиста с представителем "Росатома" и в сопровождении вооруженных солдат к блочному щиту управления одного из энергоблоков атомной станции и в другие помещения с ограниченным доступом. Там они планируют организовать съемки и принуждать украинский персонал к участию в пропагандистских интервью", - говорится в нем.

Отмечается, что таким образом оккупанты создают для российской аудитории пропагандистский миф об одном из главных достижений России в этой войне – успешной работе украденной ЗАЭС для нужд страны-агрессора.

"Несмотря на усилия российских подонков, ЗАЭС остается в сфере управления НАЭК "Энергоатом" и поставляет электроэнергию в украинскую энергосеть, ожидая скорейшего увольнения с помощью ВСУ. Соответствующая нота о преступных действиях рашистов на ЗАЭС будет направлена в международные органы безопасности АЭС. ЗАЭС - это Украина! Рашисты и "Росатом", руки прочь от ЗАЭС!" - призвали в "Энергоатоме".

Напомним также, что в начале июля в "Энергоатоме" заявили о смерти водолаза гидроцеха ЗАЭС Андрея Гончарука, который 29 июня был, как говорят в компании, избит оккупантами и госпитализирован в городскую больницу Энергодара с многочисленными повреждениями в состоянии комы.

В НАЭК говорят, что оккупанты пытали его, заставляя придумывать обоснование необходимости осушения охлаждающих бассейнов ЗАЭС для подтверждения того, что еще в марте в бетонные чаши бассейнов работники станции якобы сбросили какое-то оружие.

В целом же в "Энергоатоме" считают, что, несмотря на обслуживание ЗАЭС украинским персоналом, пока Энергодар находится под российской оккупацией, ядерная и радиационная безопасность на станции находятся под угрозой. При этом украинская сторона категорически выступает против визита на ЗАЭС представителей Международного агентства по атомной энергии.