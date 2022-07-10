Російські окупанти силою змусили керівництво ЗАЕС допустити пропагандистські зйомки - "Енергоатом"

Національная атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" заявляє, що російській окупаційні сили на Запорізькій атомній електростанції силою змусили пустити на об'єкт російського пропагандиста задля створення потрібної їм медійної картинки про безпечну роботу АЕС під дулами зброї окупантів. Про це йдеться у повідомленні НАЕК.

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"Російські військові силоміць змусили керівництво станції допустити відомого російського блогера-пропагандиста із представником "Росатома" й у супроводі озброєних солдатів до блочного щита керування одного з енергоблоків атомної станції та до інших приміщень з обмеженим доступом. Там вони планують організувати зйомки і примушувати український персонал до участі в пропагандистських інтерв‘ю", - сказано в ньому.

Зазначається, що таким чином окупанти створюють для російської аудиторії пропагандистський міф про один з головних здобутків Росії у цій війні – успішну роботу вкраденої ЗАЕС для потреб країни-агресора.

"Попри зусилля російських покидьків ЗАЕС залишається у сфері керування НАЕК "Енергоатом" і постачає електроенергію в українську енергомережу, очікуючи якнайшвидшого звільнення за допомогою ЗСУ. Відповідна нота про злочинні дії рашістів на ЗАЕС буде спрямована до міжнародних органів безпеки АЕС. ЗАЕС – це Україна! Рашисти та "Росатом", руки геть від ЗАЕС!" - закликали в "Енергоатомі".

Нагадаємо також, що на початку липня в "Енергоатомі" заявили про смерть водолаза гідроцеху ЗАЕС Андрія Гончарука, який 29 червня був, як кажуть у компанії, побитий окупантами та госпіталізований до міської лікарні Енергодару з численними пошкодженнями у стані коми.

В НАЕК кажуть, що окупанти катували його, змушуючи вигадувати обґрунтування необхідності осушування охолоджувальних басейнів ЗАЕС задля підтвердження того, що ще в березні у бетонні чаші басейнів працівники станції нібито скинули якусь зброю.

Загалом в "Енергоатомі" вважають, що незважаючи на обслуговування ЗАЕС українським персоналом, поки Енергодар перебуває під російською окупацією, ядерна та радіаційна безпека на станції знаходяться під загрозою. При цьому українська сторона виступає категорично проти візиту на ЗАЕС представників Міжнародного агентства з атомної енергії.