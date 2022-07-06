Російська армія перетворила Запорізьку АЕС на військову базу, — WSJ

Збройні сили РФ перетворили найбільшу в Європі Запорізьку атомну електростанцію на військовий гарнізон. Це створює загрозу об'єкту і всім співробітникам АЕС. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на працівників атомної електростанції.

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Співробітники розповіли журналістам, що на Запорізькій АЕС перебуває понад 500 російських військових. Вони розмістили на території АЕС артилерію та встановили протипіхотні міни вздовж берегів водосховища, вода якого охолоджує шість реакторів.

"Вони тримають його як базу для своєї артилерії. Вони розуміють, що Україна не відповідатиме на їхні атаки з АЕС", - розповів один із європейський чиновник, який перебуває в Україні.

У свою чергу співробітники АЕС побоюються, що мілітаризація станції, що зростає, може призвести до нової аварії.

Росіяни захопили Запорізьку АЕС ще у березні, після чого замінували узбережжя Каховського водосховища.

За час повномасштабної російсько-української війни окупанти завдали серйозної шкоди держпідприємству "Енергоатом", а саме Запорізькій АЕС, що належить ДП. Загальна сума збитків оцінюється у понад 18,3 млрд грн.

При цьому російські загарбники не перестають залякувати працівників Запорізької атомної електростанції та погрожувати енергодарам. Зокрема, окупаційна влада погрожує, що з вересня ЗАЕС цілком може перейти під контроль Росії.