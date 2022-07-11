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Энергодар Запорожской области остался без интернета
В Энергодаре и других населенных пунктов Васильевского района Запорожской области 11 июля снова пропал интернет. Об этом сообщил местный провайдер Prosto, передает мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
"Уважаемые абоненты Энергодара, Днепровки, Каменки-Днепровской, Большой Знаменки, Малой и Большой Белозерки, Веселого, Михайловки! Авария на сети. Сроков восстановления на данный момент нет. Разбираемся в ситуации", — заявили представители Prosto.
Кроме того, во временно оккупированном Херсоне еще в конце мая пропала связь украинских операторов. На фоне этого россияне начали оперативно продавать украинцам сим-карты операторов РФ по паспортам.
В Нижнесерогозской громаде и частично в городе Берислав Херсонской области мобильная связь появилось.Подписывайтесь на наш Telegram канал
При этом в ближайшее время во всей области области не получится восстановить работу украинских операторов мобильной связи и доступ в интернет.