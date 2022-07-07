ЕС призывает мобильных операторов продлить соглашение о минимизации тарифов на связь с Украиной

Европейская комиссия призывает операторов мобильной связи стран Европейского союза и Украины продлить соглашение, позволяющее обеспечивать максимально дешевую связь между ЕС и Украиной. Об этом говорится в пресс-релизе европейского правительства.

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"После агрессивной войны России против Украины миллионы людей бежали в ЕС, и крайне важно, чтобы украинцы имели доступ к доступной связи, чтобы оставаться на связи со своими семьями и друзьями", - говорится в сообщении.

Напомним, что совместное заявление мобильных операторов, подготовленное при содействии Еврокомиссии и Европейского парламента, было подписано 8 апреля, однако срок его актуальности был определен в три месяца, после чего стороны намеревались обновить договоренности с учетом уже новых обстоятельств.

"Оценка, опубликованная Органом европейских регуляторов электронных коммуникаций (BEREC), показывает, что соглашение между операторами было очень успешным. Это дает хорошие основания для продолжения соглашения, и Комиссия призывает операторов выполнять добровольные обязательства", - отмечают ныне в Еврокомиссии.

В частности, европейские операторы тогда обязались максимально снизить тарифы на роуминг для украинских операторов до уровня, позволяющего покрыть расходы на предоставление услуги; снизить тарифы на звонки с украинских номеров, в том числе в роуминге в ЕС, на номера стран ЕС. В свою очередь, украинские операторы обязались постепенно снижать международные тарифы на звонки в Украину с номеров ЕС и с украинских номеров в роуминге ЕС.

При этом отмечалось, что операторы ЕС а так раздали и продолжат бесплатно раздавать миллионы SIM-карт украинцам, ввели бесплатные или с большими скидками международные звонки и SMS в Украину, а также предоставляют бесплатный исходящий роуминг для клиентов из ЕС в самой Украине.

С украинской стороны к соглашению присоединились все три мобильных оператори - "Киевстар", lifecell и "Vodafone Украина".

С европейской же это были компании BICS, Bouygues Telecom, Colt Technology Services, Deutsche Telekom, Enreach, Fastweb, Iliad Group, KPN, Liberty Global, MasMovil, Neterra, Orange, Play, Polkomtel, Proximus, Telefonica, Telenor, Telia Company, Three Group, TIM, Transatel, Vodafone, MVNO Europe, Nuuday, Plume, Deutsche Glasfaser, Tele2, Altice Portugal, SFR, O2, BT, Elisa, Enigma System, T-Mobile Netherlands и EWE TEL.

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