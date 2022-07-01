lifecell продлил действие бесплатных входящих и использования пакетного интернета в роуминге

Мобильный оператор lifecell продлил до конца июля действие двух акций для пользователей, находящихся в других странах. Об этом говорится в сообщении компании.

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В частности, расширено до 34 стран действие акции "Гигабайты без границ". Суть этого предложения, введенного еще в мае, - в том, что абоненты могут использовать пакетные гигабайты за рубежом при оплаченном пакете услуг без дополнительной платы за роуминг.

Актуальный список стран в июле: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Израиль, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Германия, Норвегия, Северная Македония, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Швейцария.

"lifecell понимает важность связи для людей, вынужденных бежать от российской агрессии за границу в поисках безопасного места. Поэтому еще в мае оператор запустил акцию "Гигабайты без границ". С тех пор акцией воспользовалось более 20% выехавших за границу абонентов", - отмечает оператор.

По данным lifecell, среднее потребление мобильного интернета на одного абонента за рубежом за прошедшие четыре месяца выросло на 91%. Наиболее активной услугой пользовались абоненты в Польше, Германии и Болгарии.

Для того чтобы воспользоваться гигабайтами за границей, необходимо оплатить свой тарифный план или перезаказать его через *700# в период проведения акции и получить в роуминге столько гигабайт, сколько предусмотрено в украинском тарифе (максимально можно использовать 50 ГБ в течение июля).

Кроме того, lifecell продлил на июль акцию, согласно которой можно принимать входящие звонки в 16 странах без дополнительной платы, только оплатив свой пакет услуг. Как отмечают в компании, за время действия предложения с 17 мая им воспользовалось более 23% роумеров.

Список стран в рамках этой акции: Бельгия, Болгария, Греция, Эстония, Испания, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Франция, Хорватия, Швеция.

Источник фото: ua.depositphotos.com