Украина хочет присоединиться к роуминговому пространству ЕС

В настоящее время более 5,7 млн украинцев покинули свои дома в поисках защиты и убежища в соседних странах ЕС. Поэтому очень важно, чтобы разлученные семьи продолжали поддерживать доступную связь со своими родными и друзьями.

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В условиях военного времени Министерство цифровой трансформации продолжает строить цифровое государство, в центре которого человек, осуществлять проевропейские реформы и упрощать получение услуг, обеспечивать удобный сервис и значительно сокращать бюрократию и коррупцию.

"Мы постоянно работаем над запуском новых услуг и сервисов даже в условиях войны. И готовы делиться опытом с европейскими коллегами, чтобы внести вклад в развитие цифрового будущего ЕС. Украина заинтересована во взаимосовместимости наших цифровых документов с европейскими. Наша команда уже активно работает с европейскими партнерами для разработки Европейского кошелька цифровой идентификации (European Digital Identity Wallet)", – отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на встрече с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Маргрет Вестагер.

Министр также подчеркнул, что Украина заинтересована в присоединении к роуминговому пространству ЕС и предложил начать переговоры по этому вопросу на двустороннем уровне.

"Миллионы мирных украинцев покинули свои дома в поисках защиты и убежища в соседних странах ЕС. Сейчас это более 5,7 млн наших граждан. Поэтому очень важно, чтобы разлученные семьи продолжали поддерживать доступную связь со своими родными и друзьями. Для этого важно обеспечивать возможность бесплатного или сниженного роуминга для украинцев в ЕС, по крайней мере, до окончания войны. Поэтому Украина заинтересована в присоединении к роуминговому пространству ЕС. Считаем это логичным продолжением нашей совместной работы по интеграции Украины в Единый цифровой рынок ЕС", — сказал Михаил Федоров.

Поскольку значительная часть телекоммуникационной инфраструктуры была разрушена российскими захватчиками и нуждается в восстановлении, Минцифра совместно с партнерами DG CONNECT прорабатывает возможность присоединения к Программе Connecting Europe Facility. Минцифра сформировала предварительный перечень технических потребностей, которые планируется совместно с DG CONNECT коммуникировать среди европейских партнеров.

Напомним, мобильный оператор lifecell запускает акцию, в рамках которой абоненты смогут принимать входящие звонки в 12 странах Европы без дополнительной платы, если они уже оплатили свой пакет услуг.

Отметим, что другой украинский мобильный оператор "Киевстар" на днях расширил предоставление внутренних тарифов в роуминге с 9 до 16 стран.