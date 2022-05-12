"Киевстар" расширил до 16 стран предоставление внутренних тарифов в роуминге

Абоненты мобильного оператора "Киевстар" теперь могут общаться по своим "домашним" тарифам в 16 странах ЕС.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что к девяти странам ЕС (Польша, Словакия, Румыния, Венгрия, Молдова, Германия, Италия, Литва и Чехия), где уже больше месяца абоненты могут пользоваться мобильной связью и интернетом по тарифам, как в Украине, "Киевстар" добавляет еще Францию, Испанию, Австрию, Болгарию, Нидерланды, Латвию и Эстонию.

Кроме того, как отмечается, оператор увеличивает перечень тарифных планов, для которых действуют новые условия. У контрактных и бизнес-клиентов оператора, как и раньше, они работают почти во всех тарифах, а для абонентов предоплаты будут доступны не только в тарифах "Твой" и "Все вместе", но еще и в части предложений 2019-2020 гг.

"В коллаборации с иностранными партнерами мы смогли существенно изменить условия международного роуминга. Благодаря этому более 80% наших клиентов могут пользоваться звонками и интернетом за границей, просто оплачивая свой тариф. Это не только дешевле и удобнее для них, но очень важно для украинского телекома. Чем больше клиентов за рубежом будут оплачивать свой тариф и пользоваться услугами "Киевстар", тем больше мы сможем инвестировать в восстановление инфраструктуры в Украине и в поддержку клиентов в районах с боевыми действиями", – отмечает руководитель департамента дополнительных услуг и операторских отношений "Киевстар" Александр Галушко.

Напомним, мобильный оператор lifecell с 5 по 31 мая разрешил использовать тарифные гигабайты, входящие в соответствующий пакет услуг, не только в Украине, но и еще в 31 стране без дополнительной платы.