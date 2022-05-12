"Київстар" розширив до 16 країн надання внутрішніх тарифів у роумінгу

Абоненти мобільного оператора "Київстар" тепер можуть спілкуватися за своїми "домашніми" тарифами у 16 країнах ЄС.

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Про це повідомила прес-служба компанії.

Зазначається, що до дев'яти країн ЄС (Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина, Молдова, Німеччина, Італія, Литва та Чехія), де вже більше місяця абоненти можуть користуватися мобільним зв'язком та інтернетом за тарифами, як в Україні, "Київстар" додає ще Францію, Іспанію, Австрію, Болгарію, Нідерланди, Латвію та Естонію.

Окрім того, як зазначається, оператор збільшує перелік тарифних планів, для яких діють нові умови. У контрактних та бізнес-клієнтів оператора, як і раніше, вони працюють майже у всіх тарифах, а для абонентів передоплати будуть доступні не лише у тарифах "Твій" та "Всі разом", але ще й у частині пропозицій 2019-2020 років.

"У колаборації з іноземними партнерами ми змогли суттєво змінити умови міжнародного роумінгу. Завдяки цьому понад 80% наших клієнтів можуть користуватися дзвінками та інтернетом за кордоном, просто оплачуючи свій тариф. Це не лише дешевше та зручніше для них, але дуже важливо для українського телекому. Чим більше клієнтів за кордоном оплачуватимуть свій тариф та користуватимуться послугами "Київстар", тим більше ми зможемо інвестувати у відновлення інфраструктури в Україні та на підтримку клієнтів у районах з бойовими діями", – зазначає керівник департаменту додаткових послуг та операторських відносин "Київстар" Олександр Галушка.

Нагадаємо, мобільний оператор lifecell з 5 по 31 травня дозволив використовувати тарифні гігабайти, що входять до відповідного пакета послуг, не лише в Україні, а й ще у 31 країні без додаткової плати.