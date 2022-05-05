lifecell разрешил использовать пакетный интернет в роуминге в 31 стране до конца мая

Мобильный оператор lifecell с 5 по 31 мая разрешил использовать тарифные гигабайты, входящие в соответствующий пакет услуг, не только в Украине, но и еще в 31 стране без дополнительной платы. Об этом говорится в сообщении компании.

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Акция "Гигабайты без границ" действует в Австрии, Бельгии, Болгарии, Греции, Дании, Эстонии, Ирландии, Испании, Италии, на Кипре, в Латвии, Лихтенштейне, Литве, Люксембурге, Македонии, Молдове, Нидерландах, Германии, Норвегии, Польше, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Турции, Венгрии, во Франции, в Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Чтобы использовать гигабайты, входящие в пакет услуг, в роуминге, абоненту достаточно в указанный период оплатить свой тариф или раньше перезаказать его с помощью USSD-кода *700# или в приложении "Мой lifecell".

В течение действия акции участник может использовать не более 50 ГБ интернет-трафика, предоставленного в рамках пакета услуг согласно тарифному плану.

Дополнительно подключать акцию не нужно: "Гигабайты без границ" бесплатно предоставляются индивидуальным и корпоративным абонентам lifecell автоматически при покупке пакета услуг по тарифному плану.

Напомним также, что накануне lifecell объявил о прекращении взимания платы за интернет-трафик при пользовании рядом электронных сервисов для онлайн-обучения. Ранее на подобный шаг пошли и два других основных мобильных оператора — Vodafone и "Киевстар".

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