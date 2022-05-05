lifecell дозволив використовувати пакетний інтернет у роумінгу в 31 країні до кінця травня

Мобільний оператор lifecell з 5 по 31 травня дозволив використовувати тарифні гігабайти, що входять до відповідного пакета послуг, не тільки в Україні, але й ще у 31 країні без додаткової плати. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Акція "Гігабайти без кордонів" діє в Австрії, Бельгії, Болгарії, Греції, Данії, Естонії, Ірландії, Іспанії, Італії, Кіпрі, Латвії, Ліхтенштейні, Литві, Люксембурзі, Македонії, Молдові, Нідерландах, Німеччині, Норвегії, Польщі, Румунії, Сербії, Словаччини, Словенії, Туреччини, Угорщини, Франції, Хорватії, Чехії, Швейцарії та Швеції.

Щоб використовувати гігабайти, що входять до пакету послуг, у роумінгу, абоненту достатньо в зазначений період оплатити свій тариф або раніше перезамовити його за допомогою USSD-коду *700# або у додатку "Мій lifecell".

Протягом дії акції учасник може використати не більше ніж 50 ГБ інтернет-трафіку, наданого в рамках пакету послуг згідно з тарифним планом.

Додатково підключати акцію не потрібно: "Гігабайти без кордонів" безкоштовно надаються індивідуальним та корпоративним абонентам lifecell автоматично при покупці пакету послуг за тарифним планом.

Нагадаємо також, що напередодні lifecell оголосив про припинення стягнення плати за інтернет-трафік при користуванні електронними сервісами для онлайн-навчання. Раніше на подібний крок пішли і два інші основні мобільні оператори — Vodafone і "Київстар".

Джерело фото: ua.depositphotos.com