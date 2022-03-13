У національному роумінгу в Україні реалізували можливість користуватися мобільним інтернетом

Оператори мобільного зв'язку “Київстар”, Vodafone Україна та lifecell реалізували можливість використовувати мобільний інтернет у національному роумінгу. Про це йдеться у спільному прес-релізі операторів.

"Українські мобільні оператори "Київстар", Vodafone Україна і lifecell реалізували нову можливість в рамках національного роумінгу. Тепер абоненти можуть користуватися не лише голосовими дзвінками та SMS, а й мобільним 2G/3G інтернетом на швидкості до 512 кбіт/с, щоб обмінюватися повідомленнями у месенджерах або шукати інформацію в інтернеті", — йдеться у ньому.

Національний роумінг дозволяє під час зникнення зв'язку одного оператора підключатися до мережі іншого. А наявність мобільного інтернету не менш важлива, ніж дзвінки, адже дозволяє бути на зв'язку з близькими онлайн та перевіряти актуальні новини. При цьому тарифікація послуг у національному роумінгу зберігається відповідно до тарифного плану оператора, послугами якого користується абонент.

Для абонентів lifecell роумінг працює автоматично. Якщо підключення до мережі іншого оператора не відбувається, необхідно зробити ручні налаштування.

Абоненти "Київстар" та Vodafone можуть скористатися цією опцією, виконавши ручні налаштування на смартфоні:

• Вимкнути автовибір мережі:

на Android: Налаштування – Мобільна мережа (або Підключення) – Оператор;

на iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі.

• Знайти та вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або lifecell.

• Якщо зареєструватися не вдалося, спробуйте ще раз або обиріть іншу мережу.

• Щоб перевірити можливість використання мобільного інтернету, надішліть повідомлення у месенджері.

Звертаємо увагу, що підключення національного роумінгу може створити додаткове навантаження на мобільні мережі. Для того, щоб усі абоненти мали доступ до зв'язку у важливий момент, оператори радять:

• вимкнути автозавантаження в месенджерах та інших програмах. Наприклад, автоматичне оновлення у Play Market та App Store через мобільні мережі;

• у налаштуваннях смартфона можна заборонити програмам, що працюють у фоновому режимі, використовувати мобільний трафік;

• встановити меншу якість відео на YouTube та інших відеострімінгових сервісах;

• за наявності слід використовувати Wi-Fi.

Також абонентам важливо щодня намагатися повернутись (підключитися) до мережі свого оператора. Вручну або шляхом увімкнення автовибору мережі.

Нагадаємо, 8 березня українські мобільні оператори Vodafone,"Київстар" та lifecell у тестовому режимі запустили національний роумінг.