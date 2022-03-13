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- IT и Телеком
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В национальном роуминге в Украине реализовали возможность пользоваться мобильным интернетом
Операторы мобильной связи “Киевстар”, Vodafone Украина и lifecell реализовали возможность использовать мобильный интернет в национальном роуминге. Об этом говорится в совместном пресс-релизе операторов.
"Украинские мобильные операторы "Киевстар", Vodafone Украина и lifecell реализовали новую возможность в рамках национального роуминга. Теперь абоненты могут пользоваться не только голосовыми звонками и SMS, но и мобильным 2G/3G интернетом на скорости до 512 кбит/с, чтобы обмениваться сообщениями в мессенджерах или искать информацию в интернете", — говорится в нем.
Национальный роуминг позволяет при пропаже связи одного оператора подключаться к сети другого. А наличие мобильного интернета не менее важно, чем звонки, ведь позволяет быть на связи с близкими онлайн и проверять актуальные новости. При этом тарификация услуг в национальном роуминге сохраняется в соответствии с тарифным планом оператора, услугами которого пользуется абонент.
Для абонентов lifecell роуминг работает автоматически. Если подключение к сети другого оператора не происходит, необходимо произвести ручные настройки.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Абоненты "Киевстар" и Vodafone могут воспользоваться этой опцией, выполнив ручные настройки на смартфоне:
• Отключить автовыбор сети:
на Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор;
на iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети.
• Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или lifecell.
• Если зарегистрироваться не удалось, попробуйте еще раз или выбрать другую сеть.
• Проверить возможность использования мобильного интернета – отправить сообщение в мессенджере.
Обращаем внимание, что подключение национального роуминга может создать дополнительную нагрузку на мобильные сети. Для того, чтобы все абоненты имели доступ к связи в важный момент, операторы советуют:
• отключить автозагрузку в мессенджерах и других приложениях. Например, автоматическое обновление в Play Market и App Store через мобильные сети;
• в настройках смартфона можно запретить приложениям, работающим в фоновом режиме, использовать мобильный трафик;
• установить меньшее качество видео на YouTube и других видеостриминговых сервисах;
• при наличии следует использовать Wi-Fi.
Также абонентам важно ежедневно пытаться вернуться (подключиться) к сети своего оператора. Вручную или включение автовыбора сети.
Напомним, 8 марта украинские мобильные операторы Vodafone, "Киевстар" и lifecell в тестовом режиме запустили национальный роуминг.