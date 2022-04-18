Пользователи "Киевстар" не будут платить за мобильный интернет во время работы и учебы

В компании "Киевстар" решили отменить тарификацию мобильного интернета в популярных приложениях для видеозвонков, онлайн-уроков, дистанционной работы у абонентов подписки, заявила директор по развитию продуктов на массовом рынке "Киевстар" Татьяна Лукинюк.

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О таких мерах компанию попросило Министерство образования, на что оператор согласился.

"Киевстар" не будет снимать мегабайты со счетов абонентов подписки за использование следующих видеоприложений: Zoom, Microsoft Teams, Google Meet и Google Classroom. Министерство образования обратилось и к другим мобильным операторам с аналогичной просьбой и ожидает положительного ответа.

"Для обеспечения еще лучших условий для обучения и работы онлайн МОН инициировало бесплатное использование мобильных приложений, через которые осуществляется доступ к образовательному процессу. Благодарен всем организациям и учреждениям за сотрудничество", — отметил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Напомним, что недавно мобильный оператор "Киевстар" запустил сервис SMS-сообщений "Снова в сети", позволяющий абонентам узнать, что их родные или друзья появились в зоне доступа оператора.

Чтобы получить уведомление о появлении абонента в сети, необходимо отправить на его номер SMS-сообщение со спецкодом *D# и любым текстовым сообщением.