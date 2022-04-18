Користувачі "Київстар" не платитимуть за мобільний інтернет під час роботи і навчання

У компанії "Київстар" вирішили скасувати тарифікацію мобільного інтернету в популярних застосунках для відеодзвінків, онлайн-уроків, дистанційної роботи у абонентів передплати, заявила директорка з розвитку продуктів на масовому ринку "Київстар" Тетяна Лукинюк.

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Про такі міри компанію попросило Міністерство освіти, на що оператор позитивно відгукнувся.

"Київстар" не зніматиме мегабайти з рахунків абонентів передплати за користування наступними відеозастосунками: Zoom, Microsoft Teams, Google Meet та Google Classroom. Міністерство освіти звернулося й до інших мобільних операторів з аналогічним проханням й очікує на позитивну відповідь.

"Для забезпечення ще кращих умов для навчання та роботи онлайн МОН ініціювало безкоштовне використання мобільних застосунків, через які здійснюється доступ до освітнього процесу. Вдячний усім організаціям та установам за співпрацю", — зазначив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, що нещодавно мобільний оператор "Київстар" запустив сервіс SMS-повідомлень "Знову в мережі", який дозволяє абонентам дізнатися, що їхні рідні або друзі з'явилися в зоні доступу оператора.

Щоб отримати повідомлення про появу абонента в мережі, необхідно відправити на його номер SMS-повідомлення зі спецкодом *D# та будь-яким текстовим повідомленням.