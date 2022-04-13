"Знову в мережі": "Київстар" запустив SMS-повідомлення про появу в зоні доступу абонента, з яким зник зв'язок

Український мобільний оператор "Київстар" запустив сервіс SMS-повідомлень "Знову в мережі", який дозволяє абонентам дізнатися, що їхні рідні або друзі з'явилися в зоні доступу оператора.

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Як повідомляє пресслужба компанії, щоб отримати повідомлення про появу абонента в мережі, необхідно відправити на його номер SMS-повідомлення зі спецкодом *D# та будь-яким текстовим повідомленням.

У "Київстар" зазначають, що новий сервіс має пролонговану дію: заявка залишається активною на протязі п'яти днів. Якщо за цей час абонент не виходить на зв'язок, оператор повідомить про це та запропонує повторно надіслати запит.

Тобто абоненти "Київстару" можуть отримати повідомлення про появу в мережі абонентів усіх українських операторів.

Водночас, якщо абонент протягом кількох днів не виходить на зв'язок, "Київстар" закликає подати заяву до Національної поліції України.

У компанії також додали, що існують додатки, які за попередньою згодою абонента дозволяють бачити через геолокацію його місцезнаходження.

Зокрема, одним з таких сервісів є додаток "Мобільна безпека", який, до того ж у разі втрати гаджета дозволяє віддалено видаляти з нього інформацію.

Ще один додаток, що дозволяє бачити місцезнаходження рідних, — STARFind. Він працює навіть із вимкненим GPS та доступний лише для абонентів "Київстару".

Раніше повідомлялося, що в Україні запустять нову систему сповіщення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій чи інших небезпечних подій.

Повідомлення будуть висвічуватись на телефоні поверх усіх вікон та супроводжуватись звуковим сигналом.

Окрім цього, з початку війни в Україні запустили додаток "Повітряна тривога", який сповіщає про небезпеку у конкретному регіоні.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну оператори мобільного зв'язку "Київстар", Lifecell та Vodafone Україна надали своїм абонентам пільги.

Джерело фото: ua. depositphotos. com