Приложение "Воздушная тревога" будет предупреждать украинцев о налетах

В Украине запускают приложение "Воздушная тревога", оно будет извещать об опасности в конкретном регионе. О его функциях стало известно из приведенного описания.

Приложение создано украинской технологической компанией Ajax Systems при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.

Оно не требует регистрации, работает в фоновом режиме, посылает сигнал с максимальным уровнем громкости смартфона, а также информирует об окончании тревоги.

Приложение загружается из Google Play Market и AppStore. Список городов пока не полон и будет дополняться.

"Это единственное приложение, которое поддерживает критические уведомления. Это означает, что звук тревоги всегда будет поступать с максимальным уровнем громкости смартфона", — говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты совершили воздушный налет на Киевскую область. При этом они потеряли пять самолетов.

В результате ракетного удара в Белой Церкви Киевской области вечером 28 февраля было разрушено трехэтажное здание общежития.