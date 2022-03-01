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Додаток "Повітряна тривога" попереджатиме українців про нальоти
В Україні запускають додаток "Повітряна тривога", він сповіщатиме про небезпеку в конкретному регіоні. Про його функції стало відомо із наведеного опису.
Додаток створено українською технологічною компанією Ajax Systems за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.
Воно не вимагає реєстрації, працює у фоновому режимі, посилає сигнал із максимальним рівнем гучності смартфона, а також інформує про закінчення тривоги.
Програма завантажується з Google Play Market та AppStore. Список міст поки що не повний і доповнюватиметься.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Це єдина програма, яка підтримує критичні повідомлення. Це означає, що звук тривоги завжди надходитиме з максимальним рівнем гучності смартфона", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, російські окупанти здійснили повітряний наліт на Київську область. При цьому вони втратили 5 літаків.
Внаслідок ракетного удару у Білій Церкві Київської області увечері 28 лютого було зруйновано триповерхову будівлю гуртожитку.