Додаток "Повітряна тривога" попереджатиме українців про нальоти

В Україні запускають додаток "Повітряна тривога", він сповіщатиме про небезпеку в конкретному регіоні. Про його функції стало відомо із наведеного опису.

Додаток створено українською технологічною компанією Ajax Systems за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

Воно не вимагає реєстрації, працює у фоновому режимі, посилає сигнал із максимальним рівнем гучності смартфона, а також інформує про закінчення тривоги.

Програма завантажується з Google Play Market та AppStore. Список міст поки що не повний і доповнюватиметься.

"Це єдина програма, яка підтримує критичні повідомлення. Це означає, що звук тривоги завжди надходитиме з максимальним рівнем гучності смартфона", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти здійснили повітряний наліт на Київську область. При цьому вони втратили 5 літаків.

Внаслідок ракетного удару у Білій Церкві Київської області увечері 28 лютого було зруйновано триповерхову будівлю гуртожитку.