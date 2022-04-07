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В Украине запустят новую систему оповещения об опасности
В Украине запустят новую систему уведомления об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций или других опасных происшествий. Уведомления будут высвечиваться на телефоне поверх всех окон и сопровождаться звуковым сигналом.
Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.
Данная технология называется Cell broadcast. Она позволяет выводить уведомления сразу на экран телефона поверх всех приложений или заблокированного экрана с одновременным громким предупредительным звуковым сигналом.
Сейчас ГСЧС внедряет систему совместно с мобильными операторами.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Это делается для оперативного информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций или других опасных происшествий и последовательности действий в этих ситуациях. Абонентам "Киевстар" в ближайшее время начнут поступать тестовые сообщения от ГСЧС", — сообщают в ГСЧС и показывают, как данное уведомление будет выглядеть в телефоне.
Напомним, с начала войны в Украине запустили приложение "Воздушная тревога", которое оповещает об опасности в конкретном регионе.
Также в Украине запустили приложение для оказания первой медицинской помощи TacticMedAid. Приложение бесплатное и работает также без доступа к интернету. Воспользоваться простыми инструкциями в смартфоне можно в любом месте в любое время.