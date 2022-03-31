В Украине запустили приложение для оказания первой медицинской помощи TacticMedAid

Мобильное приложение TacticMedAid, которое учит оказывать первую домедицинскую помощь, доступно для iOs и Android.

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Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

"75–90% военных и гражданских погибают от ранений, если не была вовремя оказана медицинская помощь. Поэтому, чтобы научить украинцев оперативно оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим во время войны, более 20 волонтеров создали приложение TacticMedAid", - говорится в сообщении.

Над приложением работали команды специалистов 42flows-tech, UniSafe, УКУ и организация STOP THE BLEED.

В приложении два режима - гражданский и военный.

В гражданском описывается, как помочь при разных видах кровотечений, поскольку они часто становятся причиной смерти во время военных действий.

Военный режим содержит объяснения алгоритмов действий при различных распространенных видах травм и ранений в условиях боевых действий.

Приложение бесплатно и работает также без доступа к интернету. Воспользоваться простыми инструкциями в смартфоне можно в любом месте в любое время.

Загрузить приложение на Android можно в Google Play.

Напомним, с начала войны в Украине запустили приложение "Воздушная тревога", которое оповещает об опасности в конкретном регионе.