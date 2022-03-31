В Україні запустили програму для надання першої медичної допомоги TacticMedAid

Мобільний додаток TacticMedAid, який вчить надавати першу домедичну допомогу, доступний для iOs та Android.

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Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"75–90% військових та цивільних гинуть від поранень, якщо не було вчасно надано медичну допомогу. Тому, щоб навчити українців оперативно надавати першу медичну допомогу постраждалим під час війни, понад 20 волонтерів створили додаток TacticMedAid", - йдеться у повідомленні.

Над додатком працювали команди спеціалістів 42flows-tech, UniSafe, УКУ та організація STOP THE BLEED.

У додатку два режими – цивільний та військовий.

У цивільному описується, як допомогти при різних видах кровотеч, оскільки вони часто стають причиною смерті під час військових дій.

Військовий режим містить пояснення алгоритмів дій при різних поширених видів травм і поранень за умов бойових дій.

Програма безплатна і працює також без доступу до інтернету. Скористатися простими інструкціями у смартфоні можна будь-де в будь-який час.

Завантажити програму на Android можна в Google Play.

Нагадаємо, з початку війни в Україні запустили додаток "Повітряна тривога", який повідомляє про небезпеку в конкретному регіоні.