В Україні запустять нову систему оповіщення про небезпеку

В Україні запустять нову систему сповіщення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій чи інших небезпечних подій. Повідомлення будуть висвічуватись на телефоні поверх усіх вікон та супроводжуватись звуковим сигналом.

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Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій.

Ця технологія називається Cell broadcast. Вона дозволяє виводити повідомлення відразу на екран телефону поверх всіх програм або заблокованого екрана з одночасним гучним попереджувальним звуковим сигналом.

Наразі ДСНС впроваджує систему спільно з мобільними операторами.

"Це робиться для оперативного інформування населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій або інших небезпечних подій та послідовності дій у цих ситуаціях. Абонентам "Київстар" найближчим часом почнуть надходити тестові повідомлення від ДСНС", — повідомляють у ДСНС і показують, як це повідомлення виглядатиме у телефоні.

Нагадаємо, з початку війни в Україні запустили додаток "Повітряна тривога", який сповіщає про небезпеку у конкретному регіоні.

Також в Україні запустили програму для надання першої медичної допомоги TacticMedAid. Програма безкоштовна і працює також без доступу до інтернету. Скористатися простими інструкціями у смартфоні можна будь-де в будь-який час.