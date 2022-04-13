"Снова в сети": "Киевстар" запустил SMS-оповещение о появлении в зоне доступа абонента, с которым пропала связь

Украинский мобильный оператор "Киевстар" запустил сервис SMS-оповещений "Снова в сети", который позволяет абонентам узнать о том, что их родные или друзья появились в зоне доступа оператора.

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Как сообщает пресс-служба компании, чтобы получить уведомление о появлении абонента в сети, необходимо отправить на его номер SMS-сообщение со спецкодом *D# и любым текстовым сообщением.

В "Киевстар" отмечают, что новый сервис имеет пролонгированное действие: заявка остается активной в течение пяти дней. Если за это время абонент не выходит на связь, оператор уведомит об этом и предложит повторно отправить запрос.

То есть абоненты "Киевстара" могут получить уведомление о появлении в сети абонентов всех украинских операторов.

В то же время, если абонент в течение нескольких дней не выходит на связь, "Киевстар" призывает подать заявление в Национальную полицию Украины.

В компании также добавили, что существуют также приложения, которые с предварительного согласия абонента позволяют видеть через геолокацию его местонахождение.

В частности, одним из таких сервисов является приложение "Мобильная безопасность", которое к тому же в случае потери гаджета позволяет удаленно удалять из него информацию.

Еще одно приложение, позволяющее видеть местонахождение родных, – STARFind. Оно работает даже с выключенным GPS и доступно только для абонентов "Киевстара".

Ранее сообщалось, что в Украине запустят новую систему уведомления об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций или других опасных происшествий.

Уведомления будут высвечиваться на телефоне поверх всех окон и сопровождаться звуковым сигналом.

Кроме этого, с начала войны в Украине запустили приложение "Воздушная тревога", которое оповещает об опасности в конкретном регионе.

Напомним, после полномасштабного вторжения РФ в Украину операторы мобильной связи "Киевстар", Lifecell и Vodafone Украина предоставили своим абонентам льготы.

Источник фото: ua.depositphotos.com