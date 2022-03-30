Для абонентов "Киевстар" в 9 европейских странах будут действовать тарифы, как в Украине

Отныне для абонентов "Киевстар", вынужденно выехавших из-за войны в одну из 9 стран Европы, в роуминге начнут действовать внутренние тарифы оператора. То есть, оплачивая свой тарифный план как обычно, абоненты смогут пользоваться пакетом услуг за границей без дополнительных доплат.

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Об этом сообщает пресс-служба "Киевстар".

Среди стран, где будут временно действовать специальные условия, — Польша, Словакия, Румыния, Венгрия, Молдова, Германия, Италия, Литва и Чехия.

Новая инициатива "Киевстар" касается абонентов предоплаты с актуальными тарифными планами линейки "ТВІЙ" и новейшими тарифами "ВСЕ РАЗОМ". У бизнес-клиентов и контрактных абонентов новые условия будут действовать для большинства тарифных планов (конкретный перечень оператор не предоставляет).

Для абонентов подписки и с тарифами "ВСЕ РАЗОМ" при условии оплаты пакета услуг будут действовать стандартные условия их тарифа. Например, в рамках тарифа "Твій вибір" абоненты за рубежом получат 15 Гб мобильного интернета, безлимит на звонки в сети "Киевстар" и на все входящие звонки и 200 минут для звонков на номера других операторов в Украине, а также в стране пребывания. И все это за 175 грн, или за 5,5 евро.

Бизнес-клиенты и контрактные абоненты "Киевстар" в большинстве тарифов получат расширенный объем услуг для роуминга в дополнение к основному тарифу: 15 Гб мобильного интернета, все входящие звонки безлимитные, 500 минут для исходящих звонков на украинские номера и номера в стране пребывания, а также 50 SMS. Для них также не будут списываться мегабайты при использовании безлимитных приложений: мессенджеров, онлайн-карт и других сервисов.

Бизнес-клиенты с тарифами для IoT (для датчиков, GPS-навигаторов и т.п.) смогут пользоваться ими в роуминге. Для этого им будут начисляться пакеты мегабайтов в месяц.

Абоненты предоплаты, пользующиеся одним из старых тарифов, могут перейти на новые предложения в фирменном приложении "Мій Київстар" или подать заявку на изменение тарифа через короткий номер 466 и на сайте оператора.

Напомним, абоненты мобильного оператора "Киевстар" для связи с родными получат 250 бонусных гривен в девяти странах: Польше, Румынии, Словакии, Молдове, Венгрии, а также в Германии, Италии, Литве и Чехии.