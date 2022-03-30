Для абонентів "Київстар" у 9 європейських країнах діятимуть тарифи, як в Україні

Відтепер для абонентів "Київстар", які вимушено виїхали через війну в одну з 9 країн Європи, у роумінгу почнуть діяти внутрішні тарифи оператора. Тобто, оплачуючи свій тарифний план, як зазвичай, абоненти зможуть користуватися пакетом послуг за кордоном без додаткових доплат.

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Про це повідомляє пресслужба "Київстару".

Серед країн, де тимчасово діятимуть спеціальні умови, – Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина, Молдова, Німеччина, Італія, Литва та Чехія.

Нова ініціатива "Київстар" стосується абонентів передоплати з актуальними тарифними планами лінійки "ТВІЙ" та найновішими тарифами "ВСЕ РАЗОМ". У бізнес-клієнтів та контрактних абонентів нові умови діятимуть у більшості тарифних планів (конкретний перелік оператор не надає).

Для абонентів передплати та з тарифами "ВСЕ РАЗОМ" за умови оплати пакету послуг діятимуть стандартні умови їх тарифу. Наприклад, у рамках тарифу "Твій вибір" абоненти за кордоном отримають 15 Гб мобільного інтернету, безліміт на дзвінки у мережі "Київстар" та на всі вхідні дзвінки та 200 хвилин для дзвінків на номери інших операторів в Україні, а також у країні перебування. І все це за 175 грн, або за 5,5 євро.

Бізнес-клієнти та контрактні абоненти "Київстар" у більшості тарифів отримають розширений обсяг послуг для роумінгу на додаток до основного тарифу: 15 Гб мобільного інтернету, всі дзвінки безлімітні, 500 хвилин для вихідних дзвінків на українські номери та номери в країні перебування, а також 50 SMS. Для них також не списуватимуться мегабайти при використанні безлімітних додатків: месенджерів, онлайн-карт та інших сервісів.

Бізнес-клієнти з тарифами для IoT (для датчиків, GPS-навігаторів тощо) зможуть користуватися ними у роумінгу. Для цього їм нараховуватимуться пакети мегабайтів на місяць.

Абоненти передоплати, що користуються одним із старих тарифів, можуть перейти на нові пропозиції у фірмовому додатку "Мій Київстар" або подати заявку на зміну тарифу через короткий номер 466 та на сайті оператора.

Нагадаємо, абоненти мобільного оператора "Київстар" для зв'язку з рідними отримають 250 бонусних гривень у дев'яти країнах: Польщі, Румунії, Словаччині, Молдові, Угорщині, а також Німеччині, Італії, Литві та Чехії.