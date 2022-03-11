Абоненты "Киевстара" получат 250 бонусных гривен в девяти странах

Абоненты мобильного оператора "Киевстар" для связи с родными получат 250 бонусных гривен в девяти странах: Польше, Румынии, Словакии, Молдове, Венгрии, а также в Германии, Италии, Литве и Чехии.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Если абонент приезжает в одну из указанных стран, то в течение суток ему автоматически начисляются бонусные средства и предоставляется возможность использовать специальные тарифы по всей Европе: 1Мб интернета стоит 0,10 грн; 1 минута входящего звонка или исходящий звонок по стране пребывания или в Украину – 1 грн; 1 SMS – 1 грн", — говорится в сообщении.

Так, за счет бонусов абоненты "Киевстар" получают 250 минут для разговоров, 250 SMS, 2500 Мб мобильного интернета, не оплачивая эти услуги самостоятельно. Бонусы будут действовать в течение 30 дней.

Отметим, украинские мобильные операторы Vodafone, Киевстар и lifecell в тестовом режиме запускают национальный роуминг.

Ранее операторы мобильной связи предоставили своим абонентам льготы в связи с российской военной агрессией.