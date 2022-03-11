Абоненти "Київстару" отримають 250 бонусних гривень у дев'яти країнах

Абоненти мобільного оператора "Київстар" для зв'язку з рідними отримають 250 бонусних гривень у дев'яти країнах – Польщі, Румунії, Словаччині, Молдові, Угорщині, а також у Німеччині, Італії, Литві та Чехії.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Якщо абонент приїжджає в одну із зазначених країн, то протягом доби йому автоматично нараховуються бонусні кошти та надається можливість використовувати спеціальні тарифи по всій Європі: 1 Мб інтернету коштує 0,10 грн; 1 хвилина вхідного дзвінка або вихідний дзвінок по країні перебування або в Україну – 1 грн; 1 SMS – 1 грн", — йдеться у повідомленні.

Так, за рахунок бонусів абоненти "Київстар" отримують 250 хвилин на розмови, 250 SMS, 2500 Мб мобільного інтернету, не оплачуючи ці послуги самостійно. Бонуси діятимуть протягом 30 днів.

Зазначимо, українські мобільні оператори Vodafone, Київстар та lifecell у тестовому режимі запускають національний роумінг.

Раніше оператори мобільного зв'язку надали своїм абонентам пільги у зв'язку з російською військовою агресією.