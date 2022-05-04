lifecell скасував плату за інтернет при користуванні сервісами для онлайн-освіти

Телеком-оператор lifecell після запиту Міністерства освіти і науки вирішив не тарифікувати мобільний інтернет при користуванні рядом електронних систем для онлайн-навчання. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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"Можливість українців і далі навчатися — важливий внесок у нашу перемогу. Чимало українських закладів освіти з територій, що постраждали від воєнних дій, продовжують роботу в дистанційному форматі та навчають українських учнів і студентів по всій Україні й за кордоном. Інструменти та платформи для дистанційного навчання відіграють у цьому процесі ключову роль”, - зазначають у lifecell.

Компанія не стягуватиме плату за інтернет-трафік при користуванні сервісами GSuite for Education (Google Classroom), MS Teams, Zoom та "Всеукраїнська школа онлайн".

Ця можливість буде доступна у всіх тарифних планах для абонентів оператора, що знаходяться в Україні в мережі lifecell, крім тимчасово окупованих територій, де компанія не має можливості надавати послуги.

Нагадаємо, що раніше про аналогічне рішення повідомив інший мобільний оператор - "Vodafone Україна", проте там повідомляли про ширший список сервісів, які стануть безплатними.

Першим же відгукнувся на прохання Міносвіти ще один з трьох найбільших операторів – "Київстар". З абонентів передплаченого зв'язку він вирішив не списувати мегабайти інтернету при використанні відеододатків Zoom, Microsoft Teams, Google Meet і Google Classroom.

Джерело фото: ua.depositphotos.com