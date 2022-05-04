lifecell отменил плату за интернет при пользовании сервисами для онлайн-образования

Телеком-оператор lifecell после запроса Министерства образования и науки решил не тарифицировать мобильный интернет при пользовании рядом электронных системам для онлайн-обучения. Об этом говорится в сообщении компании.

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"Возможность украинцев и дальше учиться – важный вклад в нашу победу. Многие украинские учебные заведения с территорий, пострадавших от военных действий, продолжают работу в дистанционном формате и обучают украинских учащихся и студентов по всей Украине и за рубежом. Инструменты и платформы для дистанционного обучения играют ключевую роль в этом процессе", - указывают в lifecell.

Компания не будет взимать плату за интернет-трафик при пользовании сервисами GSuite for Education (Google Classroom), MS Teams, Zoom и "Всеукраинская школа онлайн".

Эта возможность будет доступна во всех тарифных планах для абонентов оператора, находящихся в Украине в сети lifecell, кроме временно оккупированных территорий, где компания не имеет возможности предоставлять услуги.

Напомним, что ранее об аналогичном решении сообщил другой мобильный оператор - "Vodafone Украина", однако там сообщали о более широком списке сервисов, которые станут бесплатными.

Первым же отозвался на просьбу Минобразования еще один из трех крупнейших операторов - "Киевстар". С абонентов предоплаченной связи он решил не списывать мегабайты интернета при использовании видеоприложений Zoom, Microsoft Teams, Google Meet и Google Classroom.

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