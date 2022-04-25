Vodafone предоставил абонентам бесплатный доступ к образовательным сервисам на базе скоростного интернета

Мобильный оператор Vodafone Украина по инициативе МОН предоставил бесплатный доступ к образовательным сервисам на базе скоростного интернета для продолжения образовательного процесса во время войны. Услуга Online PASS включена в тарифы: SuperNet Start, SuperNet Pro и SuperNet Unlim.

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Бесплатно, в частности, предоставляются пользователям на базе услуги Online PASS:

сервисы для видео-конференций: MS Teams, Zoom, Skype, Hangouts, Google Meet;

мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp, Google Classroom.

Кроме того, в сервисе онлайн-телевидения Vodafone TV транслируются уроки в рамках проекта "Обучение без границ" и "Всеукраинская школа онлайн".

Напомним, что также и в компании "Киевстар" решили отменить тарификацию мобильного интернета в популярных приложениях для видеозвонков, онлайн-уроков, дистанционной работы у абонентов подписки. О таких мерах компанию также попросило Минобразования, на что оператор положительно отозвался.

"Киевстар" не будет снимать мегабайты со счетов абонентов подписки за использование следующих видеоприложений: Zoom, Microsoft Teams, Google Meet и Google Classroom. МОН тогда обратилось и к другим мобильным операторам с аналогичной просьбой.