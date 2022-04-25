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- ІТ та Телеком
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Vodafone надав абонентам безкоштовний доступ до освітніх сервісів на базі швидкісного інтернету
Мобільний оператор Vodafone Україна за ініціативи МОН надав безкоштовний доступ до освітніх сервісів на базі швидкісного інтернету для продовження освітнього процесу під час війни. Послуга Online PASS включена до тарифів: SuperNet Start, SuperNet Pro та SuperNet Unlim.
Безкоштовно, зокрема, надаються користувачам на базі послуги Online PASS наступне:
- сервіси для відео конференцій: MS Teams, Zoom, Skype, Hangouts, Google Meet;
- месенджери Viber, Telegram, WhatsApp, Google Classroom.
Крім того, у сервісі онлайн-телебачення Vodafone TV транслюються уроки в рамках проєкту "Навчання без кордонів" та "Всеукраїнська школа онлайн".
Нагадаємо, що також і в компанії "Київстар" вирішили скасувати тарифікацію мобільного інтернету в популярних застосунках для відеодзвінків, онлайн-уроків, дистанційної роботи у абонентів передплати. Про такі міри компанію також попросило Міносвіти, на що оператор позитивно відгукнувся.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Київстар" не зніматиме мегабайти з рахунків абонентів передплати за користування наступними відеозастосунками: Zoom, Microsoft Teams, Google Meet та Google Classroom. МОН тоді звернулося й до інших мобільних операторів з аналогічним проханням.