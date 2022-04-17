В Україні створили освітній чат-бот

Сьогодні, 17 квітня, Міністерство освіти і науки (МОН) України у партнерстві зі Швейцарсько-українським проектом DECIDE презентувало освітній чат-бот EducationUaBot.

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Як повідомляє прес-служба МОН, чат-бот допоможе знайти необхідну інформацію про:

– пошук садка, школи чи коледжу за кордоном;

– онлайн-навчання в Україні;

- Відновлення особистих документів про освіту;

– продовження викладання та роботи під час війни.

Крім того, як зазначають в МОН, за допомогою чат-бота можна дізнатись про повернення до навчання (незалежно від місця знаходження).

"Незважаючи на жорстоку війну Росії в Україні та високий рівень небезпеки учасників освітнього процесу, ми продовжуємо створювати нові шляхи для комунікації та допомоги. Наші головні завдання – збереження здоров'я та життя учнів, студентів, їхніх батьків, вчителів та вчених, а також створення належних умов для роботи, навчання та саморозвитку", – розповів міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада скасувала проведення у 2022 році державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного професійного вступного випробування.

28 лютого Шкарлет оголосив про звільнення від іспитів у 2022 році учнів, які закінчують четвертий та дев'ятий класи.

Крім того, тоді міністр розпорядився та продовжити реєстрацію учасників ЗНО-2022 до 9 квітня. Проте трохи більше тижня Міносвіти виступило за повне скасування всіх іспитів цього року.

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