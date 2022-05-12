Російські мобільні оператори не наважаться зайти на окуповані Приазов'я та Херсонщину - голова "Київстару"

Президент компанії "Київстар" Олександр Комаров переконаний у тому, що російські мобільні оператори не працюватимуть на окупованих Росією територіях півдня України. Про це він сказав в інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна".

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"Ніякі російські оператори туди не зайдуть – це моя персональна переконаність. Туди можуть зайти "Фенікс" та "Кримтелеком", або інші оператори з неконтрольованих територій Донецької та Луганської областей. Та вони вже туди зайшли – російські окупанти вже задекларували, що, наприклад, у Маріуполі почали запускати власну мережу. Ми також бачили подібні рухи у Мелітополі. І це те, що може бути у найближчий час", - зазначив Комаров.

При цьому, за словами керівника "Київстару", для цього можуть бути використані деякі елементи мережі українських операторів, проте жодних "осмислених дій" поки що не спостерігаються.

"Хоча, з моєї точки зору, нажаль, це лише питання часу... Взагалі чуже обладнання досить важко використовувати, навіть базові станції. Тому що це питання ліцензій, спектру і тому подібного. Але, наприклад, дуже легко використовувати антени, радіорелейні станції (якщо вони потрібні), оптоволоконну трансмісію. Тобто, вони перебудовують, перенаправляють на інші лінії сполучення (наприклад, десь у Криму) і починають працювати на цій трансмісії", - розповів він.

Комаров також наголосив, що попри ймовірність відключення ретрансляторів на окупованій території, ризик зовнішнього проникнення у мережу "Київстару" відсутній.

"На окупованій території є базова станція – ретранслятор, у якому нема ніяких даних. Вона працює, та її можуть вимкнути у будь-який день. Ми не контролюємо це питання. Ми контролюємо проникнення у периметр мережі. І ми можемо сказати, що на сьогоднішній день такої загрози нема. Якщо така загроза з'явиться, ми будемо вимикати цю частину нашої мережі самостійно", - додав він.

Нагадаємо, що 30 квітня російські окупаційні сили відключили мешканців Херсонської області та контрольованої ними частини Запорізької області від мобільного зв'язку та фіксованого інтернету українських операторів.

Незабаром, однак, зв'язок був відновлений, але повідомлялося, що РФ перенаправила інтернет-трафік Херсонської області через свою інфраструктуру зв'язку.